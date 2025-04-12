شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يؤكد استمرار دعم بلاده لفلسطين وقضية شعبها العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ، استمرار دعم بلاده لفلسطين وقضية شعبها العادلة في كافة المحافل الدولية، واستمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لقطاع غزة، والاستعداد لدعم جهود تنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع فور وقف العدوان والإنعاش الاقتصادي، وتقديم كل ما يلزم من دعم لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه.



جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية بنسخته الرابعة.



وحسب وكالة الأنباء الفسطينية"وفا " أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالعلاقات الثنائية المتميزة والمتينة ما بين البلدين والشعبين على كافة الأصعدة، مثمنا الدعم التركي المستمر لفلسطين في المحافل الدولية، ودعم الجهود الاغاثية والإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة الجرحى من أبناء شعبنا في القطاع، إضافة إلى الجهود التركية المبذولة من أجل وقف العدوان على شعبنا.



وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أهمية تضافر الجهود المشتركة لمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث يهدد استمرار إغلاق المعابر وعدم إدخال المساعدات باتساع رقعة المجاعة ونقص الدواء.



واطلع رئيس الوزراء الفلسطيني ، الرئيس أردوغان على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا، خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية وتهجير أبناء شعبنا منها وتدميرها.