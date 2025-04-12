شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تسجل أداءً سلبياً خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 11 أبريل بتراجع ملحوظ في مؤشرات السوق، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"انخفاضًا بنسبة 6,74% ليصل إلى 16.070,49 نقطة.
كما شهد مؤشر MASI.20 الذي يعكس أداء أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة، تراجعًا بنسبة 7,01% ليغلق عند 1.304,86 نقطة، بينما سجل مؤشر MASI.ESG الذي يتابع الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، انخفاضًا بنسبة 6,31% ليصل إلى 1.107,12 نقطة.
أما بالنسبة لمؤشر MASI Mid and Small Cap الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهد تراجعًا بنسبة 5,88% ليغلق عند 1.615,43 نقطة.
وشهدت إجمالي حجم التداولات الأسبوعية 4,18 مليار درهم، تركزت معظمها في السوق المركزي للأسهم.
وفيما يتعلق برسملة السوق، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 837 مليار درهم.
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