شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تسجل أداءً سلبياً خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 11 أبريل بتراجع ملحوظ في مؤشرات السوق، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"انخفاضًا بنسبة 6,74% ليصل إلى 16.070,49 نقطة.



كما شهد مؤشر MASI.20 الذي يعكس أداء أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة، تراجعًا بنسبة 7,01% ليغلق عند 1.304,86 نقطة، بينما سجل مؤشر MASI.ESG الذي يتابع الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، انخفاضًا بنسبة 6,31% ليصل إلى 1.107,12 نقطة.



أما بالنسبة لمؤشر MASI Mid and Small Cap الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهد تراجعًا بنسبة 5,88% ليغلق عند 1.615,43 نقطة.



وشهدت إجمالي حجم التداولات الأسبوعية 4,18 مليار درهم، تركزت معظمها في السوق المركزي للأسهم.

وفيما يتعلق برسملة السوق، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 837 مليار درهم.