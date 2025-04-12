شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 32 شخصا في هجوم جديد لميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

شنت ميليشيا الدعم السريع هجوما مكثفا على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم بينهم 4 نساء و10 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين، وفقا آخر إحصائية.

كما شنت القوات هجمات برية على مخيم زمزم للنازحين، الواقع على بعد نحو 12 كيلو متر جنوب الفاشر، وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بالفاشر، في بيان، إن قوات الدعم السريع أطلقت سرباً من المسيرات الانتحارية الجمعة، مصحوبة بقصف مدفعي من مدافع عيار 120 وقناصات من شرق وشمال شرق الفاشر.

وأكد البيان أن حصيلة القتلى حتى عصر الجمعة بلغت 32 شخصاً، بينهم 4 نساء و10 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين.

وحذرت قيادة الجيش بالفاشر من أن القصف ما زال مستمراً وأن المسيرات تتعاقب في سماء المدينة، مناشدةً المواطنين أخذ الحيطة والحذر وتجنب الحركة في الشوارع.

ومن جهتها كشفت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، إن ميليشيا الدعم السريع شنت هجومين على مخيم زمزم للنازحين، وقالت التنسيقية في بيان: "لأول مرة لا يمكن وصف ما يجري من مذابح وتجويع ونزوح، ولأول مرة لا يمكن إحصاء المجازر لكثرتها وتزامنها، لكن هذه المرة يأتي التصعيد ونصف المستشفيات مدمرة والأسواق خالية".

وتابع البيان: "سابقاً إذا كانت هناك احتمالية لنجاة الإصابة الخطرة، الآن لا يوجد احتمال لنجاة الإصابات المتوسطة ولا حتى الطفيفة".

وكانت قوات الدعم السريع قد قصفت مخيم أبو شوك للنازحين بالفاشر يومي الخميس والأربعاء الماضيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من سكان المخيم الذي يأوي عشرات الآلاف من النازحين.

وتتجه الأوضاع في مدينة الفاشر نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث تستهدف الدعم السريع بصورة يومية أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك مخيمات النازحين، وفقا لصحيفة سودان تربيون.