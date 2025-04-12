شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي يحذر من خطورة الوقوع في فخ حملات الحج الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، الدكتور ساعد الجهني من التعامل مع المنصات غير الرسمية عند التقديم لأداء مناسك الحج، مؤكدًا خطورة الوقوع في فخ الحملات الوهمية التي تستهدف الراغبين في الحج من داخل المملكة .



وأكد الجهني - في تصريح لقناة "الإخبارية السعودية" - أن المنصات الرسمية المعتمدة مستمرة في عملها، وأن المجلس التنسيقي يعمل على تعزيز الثقة في المنظومة الإلكترونية الرسمية بهدف حماية ضيوف الرحمن وضمان حصولهم على الخدمات بشكل آمن وموثوق.



وأضاف "سرعة انتشار المعلومات والضوابط عبر وسائل التواصل الإلكتروني تستدعي من الجميع، سواء من المواطنين أو المقيمين، التحلي بالوعي والمسؤولية، وتجنب الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو التعامل مع جهات غير معتمدة ".



وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن يوم غدٍ الأحد هو آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة العمرة لهذا العام، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج، مشددة على أن الأول من شهر ذي القعدة سيكون الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين، وأن البقاء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة تستوجب العقوبات النظامية.