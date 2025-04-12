شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يزور هولندا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم سلطان عُمان هيثم بن طارق بزيارة هولندا الإثنين، وتستمر الزيارة يومين، وفق بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم ونقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتى في إطار العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان و هولندا، وتعزيزًا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين، كما تتناول الزيارة بحث القضايا الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية .

يرافق السلطان هيثم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيسِ الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرِ المكتب السلطاني، و بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاص، و الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهازِ الاستثمار العُماني، والمهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرِ الطاقة والمعادن، والدكتور عبد الله بن سالم الحارثي سفيرِ سلطنة عُمان لدى هولندا.