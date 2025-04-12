شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: أطفال غزة ضحايا لطموحات نتنياهو للبقاء في الحكم والهروب من المحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) أن أطفال غزة هم ضحايا لطموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبقاء في الحكم والهروب من المحاكمة.

وذكرت الحركة - في بيان أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /السبت/ - "أن المعادلة واضحة، هي إطلاق المحتجزين مقابل وقف الحرب.. العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها"، مضيفة أن تصاعد الدعوات داخل دولة الاحتلال لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب يؤكد مسؤولية نتنياهو عن استدامتها.

وأضافت أن "كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، ومصيرا مجهولا للمحتجزين الإسرائيليين".