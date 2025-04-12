شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتلال محور موراج فى غزة.. وزير دفاع إسرائيل: هذه اللحظات الأخيرة لحماس والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن احتلت إسرائيل محور موراج في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في كلمة له أمام سكان غزة، إن "هذه هي اللحظة الأخيرة لإزالة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب - وسوف يتوسع نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي قريبا بقوة إلى مواقع إضافية في معظم أنحاء غزة".

بدوره قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراج بالكامل واستكملت تطويق رفح.

ويقع محور موراج على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وتحديدا عند معبر صوفا، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.

ودشن الاحتلال الإسرائيلي محور موراج في مارس 1972، وذلك بعد احتلاله قطاع غزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات غوش قطيف.