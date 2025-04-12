شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة، ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال الحربية قصفت محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر جراء قصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال المسير منزلا، بجوار مسجد السقا وسط خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50 ألفا و912 شهيدا، والإصابات إلى 115 ألفا و981 مصابا.