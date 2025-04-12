شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العطش يهدد مئات الآلاف فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الأمم المتحدة من أن العطش يهدد مئات الآلاف في قطاع غزة مع قطع الكهرباء عن محطات المياه فيما ينتظر السكان السيارات المملؤة بالمياه لساعات طويلة للحصول علي القليل من المياه التي بالكاد تكفي أفراد الأسرة.

مركز إعلام الأمم المتحدة تناول تقرير حول إبراهيم علوش أحد سائقي الشاحنات التي توفر المياه لسكان قطاع غزة، والذي يتجول بشاحنته كل يوم ليملأ خزانات وأوان فارغة، في مشهد يختصر معاناة أهل القطاع مع نقص المياه.

الأمم المتحدة رافقت علوش في رحلته من محطة تحلية المياه في جباليا، حيث ينتظر لساعات يوميا أمام محطة تحلية المياه، في رحلة شاقة لتوفير القليل من الماء لسكان جباليا.

وقال التقرير الأممي، إن الازدحام هنا الموقف، شاحنات عديدة تصطف بانتظار دورها لتعبئة الخزانات ووصف التقرير حجم المعاناة التي يعيشها الناس في القطاع لتوفير القليل من المياه، قائلا: "هناك ازدحاما شديدا لشاحنات المياه داخل المحطة وأن هناك بعض الناس يقطعون مسافات تقدر بثلاثة إلى أربعة كيلومترات على عربة يجرها حمار فقط لملء جالون واحد من مياه الشرب".