شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث العالم على عدم نسيان السودان وسط تصاعد الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

حثت منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي علي عدم نسيان الازمة الإنسانية في السودان وذلك مع اقتراب الصراع إكمال عامه الثاني، وحذرت كليمنتاين نكويتا - سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، من تفاقم الأوضاع هناك، وارتفاع مخاطر المجاعة، والنقص الخطير في تمويل جهود الإغاثة داعية المجتمع الدولي إلى تجديد دعمه لملايين المتضررين من هذه الأزمة.

وقالت ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان: الناس في وضع يائس مناشدة المجتمع الدولي ألا ينسى السودان، وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ولفتت المسؤولة الأممية إلي أنه منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهد السودان دمارا غير مسبوق. فقد تم تهجير أكثر من 12 مليون شخص، مما يجعلها أسوأ أزمة نزوح في العالم.



