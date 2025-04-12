شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى مع أمين عام منظمة "شنغهاى" لبحث سبل الارتقاء بالتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم السبت أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، بالسيد "نورلان يرمكباييف" امين عام منظمة شنغهاي للتعاون.

وصرح وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن ابو الغيط أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما، كما تناول الطرفان اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية خاصة التطورات الاقتصادية في ظل القرارات الامريكية بشأن التعريفاتٍ وكذا الاوضاع في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد"يرمكباييف" حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام الذي توليه منظمة شنغهاي للتعاون للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً في ظل وجود فرص متاحة للعمل المشترك، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم هذا التعاون وتطويره. وقدم امين عام المنظمة الدعوة لأبو الغيط لزيارة المنظمة في وقت قريب.