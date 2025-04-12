شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 10 من الكوادر الطبية فى شمال دارفور على يد ميليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شبكة أطباء السودان، أن قوة تابعة لميليشيا الدعم السريع، قامت بتصفية 10 من الكوادر الطبية بينهم مدير مستشفى "أم كدادة" بولاية شمال دارفور و 9 آخرين من الكوادر الطبية العاملة بمعسكر "زمزم" للنازحين عقب الهجوم الذي نفذته الدعم السريع أمس الجمعة.

وقال بيان صادر عن شبكة أطباء السودان، اليوم السبت: "قامت قوة تتبع للدعم السريع بتصفية 10 من الكوادر الطبية بينهم مدير مستشفى "أم كدادة" بولاية شمال دارفور و 9 آخرين من الكوادر الطبية العاملة بمعسكر "زمزم" للنازحين عقب الهجوم الذي نفذته الدعم السريع أمس الجمعة".

وتابع البيان: "تعبر الشبكة عن بالغ أسفها جراء التصفيات الممنهجة للكوادر الطبية العاملة في دارفور رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالولاية المحاصرة في ظل معاناة الآلاف من المدنيين جراء نقص الكوادر الطبية بولاية شمال دارفور".

وأكد أطباء السودان، أن استهداف الكوادر الطبية بصورة ممنهجة داخل المرافق الطبية هو تمادي واضح في القتل، حيث يهدد مقتل الكوادر الطبية بمعاناة آلاف المرضى بولاية شمال دارفور، وتابعت :"عمليات التصفية هي محاولة لوقف أي خدمات طبية وتهديد واضح لحياة المدنيين العزل بالمنطقة مما سيدفع الآلاف من المدنيين للنزوح مرة أخرى بحثا عن الخدمات الطبية".

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية، بالضغط على الدعم السريع لوقف عمليات القتل الممنهج ضد الكوادر الطبية التي تعمل في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد لتطبيب الناس وإنقاذ حياتهم رغم قلة الإمكانيات وشح المستلزمات الطبية.