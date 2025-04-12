شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى يعرض مواقف طهران على نظيره العُمانى لنقلها للطرف الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عباس عراقجي، وزير خارجية إيران والذي وصل مسقط اليوم السبت ، على رأس وفد للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، نظيره العماني بدر البوسعيدي فور وصوله إلى العاصمة العمانية. وفق وكالة تسنيم للأنباء.

وأطلع بدر البوسعيدي نظيره الإيراني على الترتيبات والإجراءات التي تم إعدادها لعقد المفاوضات غير المباشرة المقررة لهذا اليوم.

وفي إطار المفاوضات غير المباشرة، قام وزير الخارجية الإيراني بتقديم محاور ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزير الخارجية العماني، لنقلها إلى الطرف الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "هدفنا التوصل إلى اتفاق منصف من موقع متكافئ، وفي حال دخل الطرف المقابل بروحية مماثلة فثمة فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفتح الطريق أمام مسار تفاوضي شامل".

ومن المقرر أن يبدأ الوفد الإيراني، بوساطة الجانب العماني، بعد ظهر السبت، محادثات غير مباشرة مع الوفد الأميركي المتواجد في عُمان.

ومن جانب آخر أعرب وزير الخارجية الإيراني عن سعادته بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بموقف سلطنة عمان المسؤول حيال القضايا والتطورات الإقليمية. كما اعتبر استضافة مسقط للمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا دليلاً على هذا النهج الإيجابي، موجّهًا شكره لوزير الخارجية العماني على اهتمامه البالغ بهذا الملف.

من جانبه، رحب وزير الخارجية العماني بالمفاوضات التى تستضيفها اليوم، كما وصف العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بأنها علاقات متميزة، معربًا عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاختيارها مسقط كمقر لهذه المفاوضات المهمة.

وكان مستشار عراقجي قال إنه من غير المرجح الوصول لنتيجة في المفاوضات مع واشنطن في هذه المرحلة، مضيفا أنه سواء فشلت مفاوضات مسقط أو وصلت إلى نتيجة فإن "المنتصر سيكون الشعب والنظام الإيراني".