شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لموسم الحج.. غداً آخر موعد لدخول معتمرى الخارج للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، أن غداً الأحد، آخر موعدٍ لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج. وفق "الإخبارية " السعودية.

كما نوهت الوزارة بأن غرة شهر ذي القعدة الموافق 29 أبريل الجارى؛ موعداً نهائياً لمغادرة المعتمرين، مشددةً على أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظّمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحدّدة؛ مؤكدةً أن أي تأخرٍ في المغادرة بعد التاريخ المحدد يُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قِبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسبّبين.