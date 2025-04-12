شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة "الحج والعمرة" تناشد الزائرين الحفاظ على نظافة المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على أهمية التزام ضيوف الرحمن بنظافة المسجد الحرام، مؤكدةً أن الحرص على نظافة أطهر بقاع الأرض يُعد سلوكًا حضاريًا يعكس وعي الزائرِ واستشعاره لقدسية المكان.

ودعت الوزارة الزوار والمعتمرين إلى تجنب ترك الأطعمة أو الأكياس أو الأحذية في غيرِ أماكنها، والحرص على وضع النفايات في الأماكنِ المخصصة، تعزيزًا للبيئة الإيمانية والروحانية داخل الحرم الشريف.

وأكدت الوزارة، عبر حسابِها على منصة "إكس"، أن النظافة في المسجد الحرام مسؤولية جماعية وطاعة، مستشهدةً بقوله تعالى: "وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود".

ومن جهة أخرى، تنظم وزارة الحج والعمرة بالممكلة العربية السعودية النسخة الثانية من منتدى العمرة والزيارة ، الاثنين المقبل، تحت شعار "إثراء تجربة المعتمرين والزوار"، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة تمثل أكثر من 100 دولة، وما يزيد على 25 ألف زائر متوقع للمنتدى، من بينهم مستثمرون وخبراء ورواد القطاع، إضافة إلى ممثلين عن القطاع غير الربحي والجهات الإعلامية و نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار ومزودي الخدمات ورواد الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وبحث سبل تحسين تجربة ضيوف الرحمن. وفق"واس".

ويقدم المنتدى مزيجًا من الفعاليات المتخصصة التي تتناول مختلف جوانب منظومة العمرة والزيارة، ويسلط الضوء على أحدث التطورات في القطاع، إضافة إلى معرض تفاعلي يستعرض الحلول التقنية والخدمات المبتكرة وورش عمل تجمع بين صناع القرار والخبراء لمناقشة فرص تطوير القطاع، واستعراض أحدث الحلول والخدمات التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة القطاع.