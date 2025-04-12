شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن رسميا استكمال حصار رفح الفلسطينية وبناء محور موراج بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا استكمال حصار رفح الفلسطينية وبناء محور "موراج" بقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قالت إنَّ مضي الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء ما يسمى بمحور "موراج" لفصل مدينة رفح الفلسطينية عن باقي قطاع غزة، وتكريس سيطرته الدائمة على القطاع، وتقسيمه إلى بؤر معزولة، تمهيدًا للتهجير، يشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، اللذين أكدا أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.