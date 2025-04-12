شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي ترحب باعتماد اليونسكو قرارا حول عواقب الوضع الراهن فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ(221) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة"، فيما يخصّ جميع جوانب مهمّة عمل (اليونسكو). وفق واس.



وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة،شدّد معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى،على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات المروّعة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة من دون رادعٍ، ووقف استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها،وتمكينها من أداء مهماتها في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،والقانون الدولي الإنساني.