شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في شارع "النخيل" بحي "التفاح" شرق مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وأضافت أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع "أبو كوارع" بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.. كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة "قيزان رشوان" جنوب مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50 ألفا و912 شهيدا، والإصابات إلى 115 ألفا و981 مصابا.