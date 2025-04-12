شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب فلسطيني بدعم استمرارية الأنشطة التعليمية لـ "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

حقوق اللاجئين الفلسطينيين

جهود الأونروا

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته (221) المنعقدة اليوم في باريس، قرارًا بدعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة.وكذلك تأكيد التزام "اليونسكو" بدعم دور وكالة الغوث، واستمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".وأعربت عن تقديرها للدول التي دعمت هذا القرار. وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بدعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".بالإضافة إلى تعزيز التعاون طويل الأمد والمشترك بين اليونسكو والأونروا، والقيم المشتركة التي يسعى الاحتلال باستمرار تقويضها، خاصةً فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحقوق التعليم، والرعاية الصحية والمساعدات والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.كانت أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.وجددت رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة (الأونروا) والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.