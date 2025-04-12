شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ مراحله منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة من قبل القمة العربية والإسلامية بشأن غزة في بيان لها، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ مراحله منذ عقود، مشيرة إلى أن ذلك يقوض جهود حل الدولتين.

وجاء في البيان: "حل الدولتين المقبول دوليا كحل وحيد تم تجاهله رغم مناقشات استمرت عقودا بين الأطراف"، وذلك إثر اجتماع انعقد على هامش اجتماع أنطاليا الدبلوماسي حول السلام الدائم في الشرق الأوسط في تركيا.

وتابع: "عدم تسجيل تقدم نحو تنفيذ حل الدولتين يعزز بشكل أساسي جميع أنواع التطرف والعنف".

وشدد على أن "عدم حل النزاع لن يؤدي إلا إلى ظهور خطر تكرار نشوب الحرب في المستقبل".

وأضاف: "على الأطراف المعنية الانخراط في مفاوضات واقعية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال".

وشدد البيان على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في دعم حل ينهي موجات العنف التي يشهدها شرق المتوسط".

وتابع: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ندين عودة العدوان على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".

وختم البيان: "ندعو لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ندعو إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة بما فيها القدس الشرقية تحت حكم السلطة الفلسطينية".