الخليج اليوم .. الحوثيون يطلقون مسيرتين نحو إسرائيل.. أحداهما سقطت بالأردن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلق الحوثيون طائرتين مسيرتين نحو إسرائيل سقطت بالأردن، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجماعة المدعومة من طهران.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى السريع في بيان نشره عبر منصة إكس، إن الحوثيين استهدفوا هدفين عسكريين في إسرائيل وذلك بطائرتين مسيرتين نوع "يافا". لكنه لم يذكر أن أحدهما سقطت في الأردن.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث" إن مسيرة أطلقت من اليمن سقطت في منطقة ماعين الأردنية ولا إصابات.

كما أوضح أن المسيرة اليمنية سقطت في منطقة حرجية بالأردن غير مأهولة بالسكان.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض مسيرة من اليمن قبل دخولها الحدود.

الجيش الأردني: لا أضرار

بدورها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، عن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر داخل الأراضي الأردنية، في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، وذلك بعد دخولها المجال الجوي الأردني، مساء الجمعة.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن سقوط الشظايا الناتجة عن الطائرة تسبب في اندلاع حريق محدود في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها، مؤكداً أنه لم يُسجل أي أضرار بالأرواح.

وأشار المصدر إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحادث، حيث تم إخماد الحريق وبدء الكشف الفني في موقع السقوط للتحقق من طبيعة الجسم ومصدره.

عملية أميركية ضد الحوثي

يذكر أن جماعة الحوثي أعلنت، الاثنين الماضي، أنهم استهدفوا موقعا عسكريا في إسرائيل، وهاجموا مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من الشرق.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، ضربات شبه يومية تنفذها واشنطن منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملة جوية ضدهم في 15 آذار/مارس لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

كما شن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وبدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك إسرائيل، بعد اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في كانون الثاني/يناير.

وقطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع آذار/مارس، واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 من الشهر نفسه، منهية بذلك الهدنة قصيرة الأمد.

وجاءت الحملة الأميركية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.