شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مربعات سكنية.. استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

تدمير مربعات سكنية

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 20 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات شمال قطاع غزة، باستشهاد فلسطينيٍ على الأقل وإصابة وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.في السياق، استشهد فلسطيني وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، تزامن ذلك مع استمرار تدمير مربعات سكنية بأكملها في مدينة رفح.وفي القدس المحتلة، أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط وسط إطلاق نار، ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.