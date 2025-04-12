شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين بأشد العبارات إصدار إسرائيل أوامر لإغلاق مدارس تابعة لـ"الأونروا" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت السعودية إصدار إسرائيل أوامر إغلاق لمدارس تابعة لوكالة الأونروا بالقدس الشرقية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة "الأونروا" والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.

كما طالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

ويأتي هذا البيان بعد أن سلمت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، جميع مدارس "الأونروا" بمخيم "شعفاط" في القدس، أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما.