اخبار الخليج

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم منذ عام 1948

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم منذ عام 1948 1/3
  • الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم منذ عام 1948 2/3
  • الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم منذ عام 1948 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم منذ عام 1948 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته (الـ221 ) المنعقدة اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة"، فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل (اليونسكو)، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وأكدت خارجية دولة فلسطين في بيانها، أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به سلطة قوات الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة، وانتهاكات التعليم، ومنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
قصف عنيف لمباني المدنيين في غزة (وفا)

انتهاكات الاحتلال

وأشارت إلى أهمية القرار في دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلاب والمعلمين والعلماء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، وأيضًا الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، ومراكز الإعلام، والمدارس، والجامعات، ومواقع التراث الثقافي في قطاع غزة.
قوات الاحتلال تواصل جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية - وفا

وأشارت إلى أن القرار يؤكد ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات العدائية، وانتهاك حرية حركة الأفراد، ومواد الإغاثة الإنسانية، وضرورة استدامتها لنجاح تنفيذ برنامج المساعدة الطارئة في قطاع غزة، ومواصلة تحديث خطة العمل الخاصة بالقطاع مع التنفيذ الفوري لعملية إعادة الإعمار، ومراعاة الاحتياجات الناشئة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا