شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلى 6 مدارس تابعة للأونروا فى القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة قطر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، وعدت حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن التعليم حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وجددت رفض دولة قطر القاطع لتسييس التعليم ، والتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة الأونروا ، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالإمتثال للقوانين الدولية.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.