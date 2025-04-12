شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدين إغلاق 6 مدارس لـ"الأونروا" بالقدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

عواقب الوضع في غزة

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، في إطار انتهاكات ممنهجة تستهدف سياسيًا وعسكريًا أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني. ‏وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، الدعم والتضامن مع "الأونروا" في مهمّتها الإنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تضافر جهود الجميع دولًا ومنظمات وشعوبًا ضد هذه الهمجية الإسرائيلية المتواصلة في انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وأكد أن كل ضميرٍ حيّ حول العالم يناشد إيقاف آلة حرب الحكومة الإسرائيلية، وتفعيل القانونين: الدولي والإنساني العالق حيال هذه الإبادة الوحشية التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.إلى ذلك، رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ(221) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة"، فيما يخصّ جميع جوانب مهمّة عمل (اليونسكو).وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات المروّعة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة من دون رادعٍ، ووقف استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها، وتمكينها من أداء مهماتها في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،والقانون الدولي الإنساني.