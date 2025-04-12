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"البديوي" يبحث تعزيز الأمن الإقليمي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو في واشنطن الجمعة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وبيّنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الاجتماع يأتي بهدف إعادة التأكيد على متانة الشراكة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق الأولويات الإقليمية.

تعزيز الأمن الإقليمي

وأعرب لاندو عن تقديره للتعاون القائم بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون والدول الأعضاء، متطرقًا إلى الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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