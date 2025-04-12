شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي" يبحث تعزيز الأمن الإقليمي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الأمن الإقليمي

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو في واشنطن الجمعة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.وبيّنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الاجتماع يأتي بهدف إعادة التأكيد على متانة الشراكة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق الأولويات الإقليمية.وأعرب لاندو عن تقديره للتعاون القائم بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون والدول الأعضاء، متطرقًا إلى الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي.