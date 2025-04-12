شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضى السورية بطريقة غير مشروعة.

وقال مصدر عسكرى مسئول بالقيادة العامة - فى بيان إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت - ضمن منطقة مسئوليتها - محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - لمنع حالات التسلل والتهريب؛ حفاظاً على أمن واستقرار المملكة.