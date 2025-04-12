اخبار الخليج

الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا

0 نشر
0 تبليغ

الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضى السورية بطريقة غير مشروعة.

وقال مصدر عسكرى مسئول بالقيادة العامة - فى بيان إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت - ضمن منطقة مسئوليتها - محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - لمنع حالات التسلل والتهريب؛ حفاظاً على أمن واستقرار المملكة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements