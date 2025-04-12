شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الاستقلال الفلسطينى: غزة تحولت لقطعة من الجحيم وحقل تجارب للسلاح الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء دكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، إنه منذ بدء الجولة الجديدة من العدوان على قطاع غزة والتى قاربت على الشهر وصل معدل الشهداء اليومى 300 شهيد ومن 1000 إلى 2000 جريح.

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن إرغام الشعب الفلسطينى على النزوح من منطقة إلى أخرى يحدث نوعا من المعاناة والتشريد والإرهاق لأبنائنا، ومنذ السابع من أكتوبر 2023 لا يوجد وقود للسيارات ولا غاز للطهى ولا كهرباء ولا مياه للشرب أو الخدمة ولا توجد أدنى مقومات الحياة.

ولفت محمد أبو سمرة إلى أن الوضع فى غزة عذاب مشدد ومغلظ لأبناء القطاع، والمساس بكرامة الفلسطينيين وآدميتهم وإنسانيتهم ويتعامل العدو مع شعبنا كنوع من القطيع والعدو هو القطيع بحد ذاته، ولا يمارس إلا القتل والإجرام ضد شعبنا، والموت والأشلاء فى كل مكان، وتحول القطاع لقطعة من الجحيم وحقل تجارب للسلاح الأمريكى.