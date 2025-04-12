شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثى: 29 غارة أمريكية استهدفت خلال الساعات الماضية مناطق مختلفة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثى أن 29 غارة أمريكية استهدفت خلال الساعات الماضية مناطق مختلفة فى اليمن.

وكانت جماعة الحوثى فى اليمن، أعلنت استهداف عددا من القطع الحربية "المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالى البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث باسم الحوثي في بيان، استمرار العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.