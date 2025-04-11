الخليج اليوم .. خلال ساعتين.. 29 غارة أميركية تستهدف مواقع حوثية في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في استمرار للحملة الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن، استهدف الطيران الأميركي، اليوم الجمعة، مواقع للحوثيين في الحديدة ومأرب وصنعاء.

وذكرت مصادر العربية/الحدث، أن 29 غارة أميركية استهدفت مواقع حوثية في صنعاء ومأرب والحديدة خلال ساعتين الليلة.

وأن الغارات الأميركية طالت محطة اتصالات للحوثيين في برع بالحديدة.

كما استهدفت 11 غارة أميركية مواقع الحوثيين في مديرية العبدية ومجزر بمأرب.

وطال أيضاً قصف أميركي منزل في شمال مأرب يعتقد بوجود عناصر حوثية فيه.

ويحلق طيران أميركي مكثف فوق العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية.

وقصف الطيران الأميركي مستودعات أسلحة وأنفاق للحوثيين في معسكر جربان بصنعاء، وأيضاً ثكنات حوثية في مديرية بني حشيش شرق العاصمة اليمنية.

بالمقابل، أفادت وسائل اعلام حوثية، بوقوع غارات أميركية على مواقع في شرق وجنوب صنعاء.

كما قالت وسائل الإعلام الحوثية أن غارة أميركيةاستهدفت وادي اجبار في "سنحان صنعاء".

ومنذ منتصف مارس/آذار2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر "تضامنا مع غزة"، وفق تعبير الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، بعد تعليق دام أشهرا.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، مؤكدة أنها لن تتهاون في وجه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.