شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى استهدف منطقة المواصى جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، وصفت جروح غالبيتهم بالخطيرة، اليوم /الجمعة/، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، منطقة المواصى فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوى نازحين، والآخر جراء استهداف شارع رونى فى منطقة المواصي، غرب خان يونس، إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات.



كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بشارع مسعود فى جباليا البلد شمال غزة.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.