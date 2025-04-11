شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة شؤون أفريقية: 25 مليون سودانى معرضون للمجاعة عند المستويات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة أمانى الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية، عن الوعود الدولية بشأن إعانة السودان فى هذا المأذق الإنسانى الصعب لم تصل للمعدلات التى وعدوا بها السودانيين، وقدرات الدول على تمويل الأمم المتحدة فيما يخص المساعدة للأزمة الإنسانية للسودانيين لم تحقق المؤشرات المطلوبة.

وأضافت أمانى الطويل خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التمويل المتواجد فى مفوضية اللاجئين التابعة للأم المتحدة غير كافى واضطرت فى المرحلة الأخيرة إلى أنها تمنع الدعم العلاجى عن النازحين السودانيين فى بعض العواصم مثل القاهرة.

ولفتت أمانى الطويل إلى أن هناك مشكلات حادة فى السودان فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية والعلاجية والأغذية، ولدينا أرقام من منظمات دولية تقول أن 25 مليون سودانى معرضون للمجاعة عند المستويات الحرجة، وبالتالى الأوضاع جراء الحرب السودانية حرجة للمدنيين والبنية التحتية التى تواجه تحدى كبير لوجود المسيرات التى تستخدم فى هدم البنية التحتية.