شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد والرُضع والأطفال ينامون جائعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم /الجمعة/ اقتراب غزة من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية فى القطاع على النفاد، جراء الإغلاق الإسرائيلى المتواصل للمعابر منذ 2 مارس الماضي.



وقالت مديرة الإعلام والتواصل فى الأونروا جولييت توما - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".



وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير فى أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع، هذا يعنى أن الرضع والأطفال ينامون جائعين.



وأكدت أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية"، مطالبة بضرورة الاستئناف الفورى لوقف إطلاق النار بغزة، ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.



وفى 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب فى تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.