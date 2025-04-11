شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يؤكد أهمية الضغط الدولى على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى، وزير الخارجية محمد مصطفى، أهمية تفعيل الضغط الدولى على قوات الاحتلال الإسرائيلى لوقف حرب الإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإفشال مخططات التهجير القسرى.



جاء ذلك فى رسالة خطية بعثها مصطفى لنائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، سلمه إياها سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، خلال لقائه معه فى مقر الوزارة، بالعاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتطرق الرويضى خلال اللقاء إلى الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتحركات التى تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مثمنا المساعدات المقدمة من العراق للشعب الفلسطيني.



من جهته، أكد حسين موقف العراق الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفى مقدمتها تجسيد دولته المستقلة، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية فى المحافل الإقليمية والدولية دعما لفلسطين، ورفضا لكافة أشكال الانتهاكات التى تمس حقوق الإنسان.