شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وزير الدفاع يعمم بترشيد استهلاك الطاقة فى قطاعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة بالكويت الشيخ عبدالله على عبدالله الصباح اليوم الجمعة تعميما وزاريا بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهرباء والماء فى كل قطاعات ومرافق وزارة الدفاع أثناء وعقب ساعات العمل الرسمية. وفق"القبس".

وأوضحت الوزارة، أن سياسة ترشيد الطاقة فى وزارة الدفاع تأتى من منطلق تجسيد التعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وضمن إطار واحد يجسد تعاون وتضافر كل قطاعات الدولة العامة والخاصة فى سبيل ترشيد الاستهلاك مع حلول فصل الصيف والمحافظة على مواردنا الحيوية.

وذكرت وزارة الدفاع أنه بناء على التعميم تم تكليف فريق بتفقد كل المبانى والمنشآت للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال العالية مع مراعاة الوحدات ذات طبيعة العمل الخاصة.