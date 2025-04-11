شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى: ماضون فى تطبيق برنامج الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام أن الحكومة ماضية فى تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التى تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي .

وشدد سلام في خلال لقائه اليوم وفدا من "البنك الأوروبي" لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون على أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية.

من جانبه أبدى الوفد استعداد البنك دعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومن جهة ثانية ، استقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت وتم بحث مستجدات الأوضاع السياسة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار .

كما التقى رئيس الحكومة سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالستاد، وتم استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.