شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في عدة مناطق بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة بمحافظة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو المواصي.

وكان الاحتلال أصدر صباح اليوم أيضا، "أوامر إخلاء" مماثلة في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 1522 مواطنا وأصابت 3834 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.