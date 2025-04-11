شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى: عقد مؤتمر لبحث فرص السلام فى غزة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جاسم البديوى، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى، إن دول الخليج تعتزم عقد مؤتمر من أجل خلق فرص للسلام في قطاع غزة، فى يونيو المقبل بنيويورك.

وشدد البديوى على موقف قادة دول مجلس التعاون الخليجى الثابت تجاه فلسطين وضرورة إنهاء الحرب فى غزة، وأضاف البديوى، قائلًا: أن دول الخليج الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى بما فى ذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين، مشيرا إلى أن دول الخليج جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة فى غزة.وفق "العربية"

وفى سياق متصل، التقى الأمين العام لمجلس التعاون، بنائب وزير الخارجية الأميركى كريستوفر لاندو، حيث تباحثا حول الملفات الإقليمية والدولية، فى مقدمتها تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، إذ شدد الجانبان على أهمية وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والعمل على دفع جهود التهدئة.

و التقى البديوى أيضًا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى، وقال البديوي: "إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى كان مهتما بمعرفة وجهة نظر دول الخليج فى عدد من الملفات..

وفى إطار زيارته إلى واشنطن يعقد البديوى عدة لقاءات مع المسئولين، مؤكدا أنها تمثل فرصة للنقاش حول العددى من الملفات المهمة و مستقبل العلاقة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.