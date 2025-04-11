شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نزوح 400 ألف فلسطينى فى قطاع غزة منذ مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيويورك ـ رام الله (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن نحو 400 ألف فلسطينى نزحوا فى قطاع غزة منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه فى 18 مارس الماضى.

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ، إن التقديرات تشير إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص في غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار.مشيرة إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون أطول فترة انقطاع للمساعدات والامدادات التجارية منذ بداية العدوان.

ومنذ 2 مارس الماضي ، تمنع سلطات الاحتلال دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه لقطاع غزة عقب إغلاقها المعابر ما تسبب بكارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة والعطش.

ودعت وكالة "الأونروا" إلى وقف إطلاق النار فورا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق إلى القطاع.

