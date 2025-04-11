شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لعودة الرحلات المباشرة إلى سوريا..وفد سعودى يزور مطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من هيئة الطيران المدني السعودية مطار دمشق الدولي، في خطوة تمهد لإعادة تفعيل الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى سوريا، وفق ما أفادت "قناة الإخبارية" السعودية.

وتأتى الزيارة وفق الإجراءات الدولية المعتمدة، تمهيدًا لعودة التشغيل الجوي المنتظم بين البلدين.

وتُعد هذه الزيارة مؤشرًا على تحركات متسارعة لإعادة ربط الأجواء بين الرياض ودمشق بعد سنوات من التوقف.

وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية قد أعادت فى السابع من نوفمير الماضى تشغيل رحلاتها الجوية بين دمشق و جدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بعد توقف حركة الطيران بين البلدين لمدة تجاوزت عشرة أعوام، تلاها بعد ذلك استئناف أول رحلة مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، من مدينة الدمام في مارس الماضى كذلك الحال بمعدل رحلتين أسبوعياً.

ووصلت إلى مطار الرياض فى يوليو الماضى طائرة للخطوط الجوية السورية تقل 170 راكباً، لتعود بذلك حركة الطيران بين السعودية وسوريا.