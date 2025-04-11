شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة ألمانية: تحريف إسرائيل لرواية إعدام المسعفين من شأنه أن يوتر علاقاتها مع برلين والان مع تفاصيل الخبر

قالت مفوضة حقوق الإنسان الفدرالية الألمانية لويس امستبرغ، إن تحريف الجيش الإسرائيلى لواقعة إعدام المسعفين فى منطقة الحشاشين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في 23 مارس الماضى، يضع المزيد من التوتر فى العلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وقالت امستبرغ - في تصريح بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - ، إن تحريف الحادثة يُفاقم التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية، إذ أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الناس حتى وهم يُساعدون المحتاجين، هذه الوحشية لا تُطاق.

وأضافت، أظهر مقطع فيديو أن المسعفين الذين قُتلوا على يد جنود إسرائيليين كانوا يرتدون سترات إنقاذ مميزة وأضواء زرقاء وأمضة.

وأكدت امستبرغ، أن هذه الجريمة تعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب ألا تمر دون عقاب، داعية إلى فتح تحقيق سريع ومستقل، يؤدي إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.