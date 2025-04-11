شكرا لقرائتكم خبر عن 11 غارة أمريكية على مواقع الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الأمريكى 11 غارة على مواقع تابعة للحوثيين فى صنعاء، واستهدفت تلك الغارات، اليوم الجمعة، مديرية بني حِشِيِش شمال شرقي العاصمة، وجبلي فج عطان ونُقم، وضاحية حاوِر بمديرية همدان شمال العاصمة.

واستهدفت خمس غارات معسكرا تسيطر عليه جماعة الحوثي في بني حشيش، وغارة واحدة على موقع في جبل نقم شرق المدينة، وثلاث غارات ضربت مخزنا للصواريخ في جبل فج عطان غرب مدينة صنعاء كما طالت غارتان ثكنة حوثية سرية في إحدى المزارع بمنطقة حاور التابعة لمديرية همدان شمال صنعاء.

يذكر أنه منذ منتصف مارس الماضى أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر «تضامنا مع غزة»، وفق تعبير الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، بعد تعليق دام أشهرا.

بالمقابل استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، مؤكدة أنها لن تتهاون في وجه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.