شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للفلسطينيين فى عدة مناطق بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين فى عدة مناطق بمدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو غرب المدينة .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمنشور على منصة إكس إنه: يوجه إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور، والتفاح.