شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للفلسطينيين فى عدة مناطق بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالجمعة، 11 أبريل 2025 10:05 ص
أصدر الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين فى عدة مناطق بمدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو غرب المدينة .
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمنشور على منصة إكس إنه: يوجه إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور، والتفاح.
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