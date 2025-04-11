شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جميع مستشفيات رفح الفلسطينية من الخدمة جراء القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة الدكتور خليل الدقران، اليوم الجمعة، إن "جميع المستشفيات فى رفح الفلسطينية خرجت من الخدمة جراء القصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلى"، مضيفًا أن الوزارة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الصحية فى جنوب قطاع غزة مع نفاد المواد الطبية.

وأضاف الدقران - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) - :" أن هذا الحصار أدى إلى عجز في أدوية العمليات والطوارئ ".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمنع التطعيمات اللازمة للأطفال وخاصة تطعيمات شلل الأطفال.