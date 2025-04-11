شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارا للجرائم.. بن غفير يطالب بقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى الإسرائيلى، اليوم الجمعة، بقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء فى قطاع غزة.

وأوضح بن غفير في حوار مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن قطع الكهرباء وقصف مخازن الغذاء هو لممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها في غزة.

وأشار بن غفير إلى أن "مصلحة حماس في الحفاظ على الرهائن ولإعادتهم إلى الديار علينا أن نخضعها لسيطرتنا"، داعيا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.

وأشار إلى أنه "يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.