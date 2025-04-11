شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري يمدد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قرارا رئاسيا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 3، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

تمديد عمل اللجنة لثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد

تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة.

ترفع اللجنة التقرير النهائي في الموعد المحدد

يعمل هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.

وقد شهدت منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، منذ 7 مارس الماضي، انتهاكات واسعة راحت ضحيتها العشرات.

وأعلنت قوات الأمن العام في سوريا أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.

هذا وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.