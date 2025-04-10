شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مصر تختتم بنجاح مفاوضات انضمامها إلى برنامج "هورايزن أوروبا" الإمارات والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة الاقتصادية الشاملة

تبادل دبلوماسي

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في سوريا الخميس أنها وقعت اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين.وأفاد بيان للخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني "استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول"، كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.وأضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين".وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".وكانت سوريا ترتبط بعلاقات جيدة مع كوريا الشمالية في ظل حكم بشار الأسد الذي أُطيح به في ديسمبر الماضي بعد هجوم خاطف لفصائل معارضة.