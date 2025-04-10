اخبار الخليج

سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية

0 نشر
أ ف ب- دمشق 0 تبليغ

  • سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية 1/2
  • سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في سوريا الخميس أنها وقعت اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين.
وأفاد بيان للخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني "استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول"، كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.

أخبار متعلقة

 

مصر تختتم بنجاح مفاوضات انضمامها إلى برنامج "هورايزن أوروبا"
الإمارات والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة الاقتصادية الشاملة

تبادل دبلوماسي

وأضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين".
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".
وكانت سوريا ترتبط بعلاقات جيدة مع كوريا الشمالية في ظل حكم بشار الأسد الذي أُطيح به في ديسمبر الماضي بعد هجوم خاطف لفصائل معارضة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا