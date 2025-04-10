مصر تختتم بنجاح مفاوضات انضمامها إلى برنامج "هورايزن أوروبا"

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الدمام - شريف احمد - اختتم الاتحاد الأوروبي ومصر بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج "هورايزن أوروبا"، وهو البرنامج الرائد للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار.وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في بروكسل بحضور مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاتيرينا زاهاريفا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور محمد أيمن عاشور.ويعد الانضمام إلى "هورايزن أوروبا" أقوى أشكال التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيسمح للباحثين المصريين بالوصول إلى مرافق بحثية أوروبية عالمية المستوى.ويعد "هورايزن أوروبا" أكبر برنامج للاتحاد الأوروبي على الإطلاق في مجال البحث والابتكار، بميزانية تبلغ 5ر95 مليار يورو للفترة 2027-2021، كما يعد أكثر البرامج انفتاحا عالميا على التعاون في هذا المجال، إذ يتيح شراكات نشطة بين مؤسسات الأعمال والمجتمع المدني والهيئات البحثية والأكاديمية.من المتوقع توقيع الاتفاق رسميا في نوفمبر 2025، بعد استكمال إجراءات الاعتماد النهائية من كلا الطرفين.ورغم ذلك، ستطبق ترتيبات انتقالية اعتبارا من 10 أبريل2025، مما سيسمح للجهات المصرية بالتقدم بطلبات والمشاركة باعتبارها "جهات مؤهلة" كدولة مرتبطة بالبرنامج، وذلك في الدعوات التي تنفذ بميزانية عام 2025 وما بعده.