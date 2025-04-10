شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا أمام مجلس الأمن: إسرائيل تسرق مياهنا وحولت مسارات الأنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سوريا اليوم الخميس عن رفضها للتدخلات الإسرائيلية فى شئونها الداخلية وسعيها إلى سرقة مواردها المائية.

وقال مندوب سوريا بالأمم المتحدة، قصى الضحاك، أمام جلسة لمجلس الأمن حول سوريا "دمشق تجدد تأكيد حقها الثابت فى بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية بالتدخل فى شؤونها الداخلية".

ودعا مندوب سوريا مجلس الأمن إلى "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الفورى والحازم لإلزام إسرائيل بالوقف الفورى لعدوانها".

واستنكر الضحاك مساعى تل أبيب "لسرقة" الموارد المائية السورية، لافتا إلى أن "سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) سيطرت على الموارد المائية فى الجنوب، وحوّلت مسارات الأنهار، وهو ما يهدد الأمن الغذائى والمائى للبلاد".

وشنت إسرائيل على المحافظات السورية فى شهر مارس الماضى نحو 80 ضربة جوية، استهدفت مواقع عسكرية مختلفة فى 5 محافظات سورية، فى تصعيد لافت من حيث عدد الضربات وتنوع الأهداف على مناطق متفرقة من البلاد، بالأخص فى حمص وريف دمشق.

وتتوغل القوات الإسرائيلية فى ريفى محافظتى القنيطرة ودرعا فى الجنوب السورى بشكل متكرر بذريعة البحث عن أسلحة، انطلاقا من نقاط عسكرية أقيمت ضمن المنطقة العازلة على طول الشريط عند الجولان السورى المحتل.

وتمتد الضربات الإسرائيلية بالمدفعية والصواريخ والطائرات إلى مواقع عسكرية فى محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبى سوريا مرورا بريف دمشق الجنوبى ووصولا إلى عمق الأراضى السورية.